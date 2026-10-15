Choushimaru stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Choushimaru hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäussert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 26.18 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Choushimaru ein EPS von 23.09 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 6.26 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.90 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch