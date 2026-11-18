CHOSUN WELDING POHANG hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 3523.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CHOSUN WELDING POHANG 3527.00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.58 Prozent zurück. Hier wurden 10.76 Milliarden KRW gegenüber 12.60 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch