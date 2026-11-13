Chosun Refractories stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chosun Refractories hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -109.000 KRW je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Chosun Refractories 127.40 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6.00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 135.52 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch