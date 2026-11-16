Chosun Refractories: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chosun Refractories stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 97.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -230.000 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Chosun Refractories 195.62 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 216.94 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch