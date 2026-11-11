Chorus Aviation: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chorus Aviation präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.70 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chorus Aviation noch ein Gewinn pro Aktie von 0.420 CAD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6.97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 346.1 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 323.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch