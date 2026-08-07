Chorus Aviation präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chorus Aviation präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.60 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Chorus Aviation 1.24 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 349.4 Millionen CAD gegenüber 324.6 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch