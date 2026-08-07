Chorus Aviation A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chorus Aviation A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0.60 CAD gegenüber 1.24 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 349.4 Millionen CAD – ein Plus von 7.64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chorus Aviation A 324.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch