Chorus Aviation A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Chorus Aviation A hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0.70 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chorus Aviation A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.420 CAD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 346.1 Millionen CAD – ein Plus von 6.97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chorus Aviation A 323.6 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch