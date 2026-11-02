CHORI: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CHORI präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 103.36 JPY gegenüber 105.83 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 80.69 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CHORI 73.39 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch