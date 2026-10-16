Chordia Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chordia Therapeutics hat am 15.10.2026 die Bilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 5.29 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chordia Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -5.600 JPY vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 19.740 JPY beziffert. Im Vorjahr waren -26.030 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch