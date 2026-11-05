Chordia Food Products legte Quartalsergebnis vor

Chordia Food Products lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.07 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.340 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19.44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7.5 Millionen INR.

Redaktion finanzen.ch