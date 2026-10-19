Chordiant Software Aktie US1704041078
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19.10.2026 18:30:33
Chord Energy Q3 Performance Exceeds Market View
(RTTNews) - On Monday, Chord Energy Corporation (CHRD) provided an update on its operational and financial performance for the third quarter of 2026.
Chord Energy's third-quarter 2026 production volumes for oil, natural gas and NGLs exceeded the high end of guidance, while capital spending remained in line with expectations.
The oil volume for the third quarter was between 165.4 and 165.6 million Bpod, exceeding the previous guidance of 161.5 million to 164.5 million Bpod.
On the Nasdaq, the shares were trading 0.12 percent down at $154.38.
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