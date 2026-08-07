Chord Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chord Energy präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 9.28 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chord Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -6.770 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.17 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 84.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.18 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch