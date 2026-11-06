Chord Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chord Energy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 3.29 USD. Im letzten Jahr hatte Chord Energy einen Gewinn von 2.26 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chord Energy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.01 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.71 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1.31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch