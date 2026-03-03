Chongqing Xishan Science and Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Xishan Science and Technology A gab am 28.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.19 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Xishan Science and Technology A 0.690 CNY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 127.8 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 112.1 Millionen CNY.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.15 CNY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.97 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Chongqing Xishan Science and Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2.76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 342.94 Millionen CNY im Vergleich zu 333.72 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch