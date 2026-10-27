Chongqing Taiji Industry: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Taiji Industry lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chongqing Taiji Industry ein Ergebnis je Aktie von 0.050 CNY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13.93 Prozent auf 2.09 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.43 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch