Chongqing Taiji Industry gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chongqing Taiji Industry hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Taiji Industry 0.120 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.56 Milliarden CNY – eine Minderung von 9.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.83 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch