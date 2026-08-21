Chongqing Sokon Industry Group: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chongqing Sokon Industry Group lud am 19.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1.42 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 1.34 CNY erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chongqing Sokon Industry Group in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 26.60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 31.75 Milliarden CNY im Vergleich zu 43.25 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch