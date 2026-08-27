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27.08.2026 06:37:00
Chongqing Sanfeng Environment Group A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Chongqing Sanfeng Environment Group A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.13 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.170 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Chongqing Sanfeng Environment Group A im vergangenen Quartal 1.42 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chongqing Sanfeng Environment Group A 1.29 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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