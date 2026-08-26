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26.08.2026 06:37:00
Chongqing Road Bridge legte Quartalsergebnis vor
Chongqing Road Bridge gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chongqing Road Bridge ein EPS von 0.060 CNY je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 24.7 Millionen CNY, gegenüber 28.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.25 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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