Chongqing Iron Steel: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chongqing Iron Steel hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Verlust je Aktie lag bei 0.01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0.010 CNY je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chongqing Iron Steel in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.79 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 6.01 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch