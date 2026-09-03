Chongqing Iron Steel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chongqing Iron Steel hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.94 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7.18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.47 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch