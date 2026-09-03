Chongqing Iron Steel: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chongqing Iron Steel hat am 31.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.34 Prozent auf 7.98 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.98 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch