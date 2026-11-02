Chongqing Genrix Biopharmaceutical A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.85 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Genrix Biopharmaceutical A -0.120 CNY je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 285.24 Prozent auf 624.7 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162.2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch