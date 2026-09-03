Chongqing Genrix Biopharmaceutical A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.46 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Genrix Biopharmaceutical A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.460 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Chongqing Genrix Biopharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 85.9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 240.17 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch