|
03.09.2026 06:37:00
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chongqing Genrix Biopharmaceutical A hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.46 CNY ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Chongqing Genrix Biopharmaceutical A ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.460 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Chongqing Genrix Biopharmaceutical A mit einem Umsatz von insgesamt 85.9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 240.17 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas höher -- DAX stabil -- Asiens Börsen auf Erholungskurs
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag etwas fester. Der deutsche Leitindex pendelt um die Nulllinie. An den Märkten in Asien steht die Börsenampel am Donnerstag auf Grün.