Chongqing Gangjiu präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Chongqing Gangjiu präsentierte in der am 25.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.02 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.010 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.06 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 6.86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.14 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch