Chongqing Department Store gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chongqing Department Store hat am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.38 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.500 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.25 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.59 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch