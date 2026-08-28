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28.08.2026 06:37:00
Chongqing Construction Engineering Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chongqing Construction Engineering Group lud am 27.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.11 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Construction Engineering Group ebenfalls 0.110 CNY je Aktie eingebüsst.
Umsatzseitig standen 4.43 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 40.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chongqing Construction Engineering Group 7.41 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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