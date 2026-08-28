Chongqing Chuanyi Automation öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chongqing Chuanyi Automation hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.33 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Chuanyi Automation 0.410 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.96 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chongqing Chuanyi Automation einen Umsatz von 1.83 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch