Chongqing Changan Automobile gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Chongqing Changan Automobile lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Chongqing Changan Automobile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 37.90 Milliarden HKD – das entspricht einem Abschlag von 8.84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 41.57 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch