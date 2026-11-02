Chongqing Brewery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Chongqing Brewery hat am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.67 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.780 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 9.61 Prozent auf 3.81 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.22 Milliarden CNY gelegen.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0.686 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 3.81 Milliarden CNY gesehen hatten.

Redaktion finanzen.ch