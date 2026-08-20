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20.08.2026 06:37:00
Chongqing Brewery: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Chongqing Brewery gab am 19.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 0.74 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chongqing Brewery 0.810 CNY je Aktie eingenommen.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5.75 Prozent zurück. Hier wurden 4.23 Milliarden CNY gegenüber 4.48 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.785 CNY sowie einem Umsatz von 4.23 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.ch
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