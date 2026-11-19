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19.11.2026 06:37:00
Chong Kun Dang Pharmaceutical öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Chong Kun Dang Pharmaceutical hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1430.00 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatten 1526.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 434.28 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 429.82 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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