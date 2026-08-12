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12.08.2026 06:37:00
Chong Hong Construction legte Quartalsergebnis vor
Chong Hong Construction hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.86 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 TWD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Chong Hong Construction im vergangenen Quartal 1.44 Milliarden TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 138.49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chong Hong Construction 605.7 Millionen TWD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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