Chong Hong Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Chong Hong Construction hat am 11.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.36 TWD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.26 TWD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 1.98 Milliarden TWD gegenüber 1.49 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch