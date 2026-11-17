Chon Bang präsentierte in der am 16.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1246.00 KRW gegenüber -629.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 8.12 Milliarden KRW gegenüber 6.87 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch