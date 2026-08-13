Choksi Imaging präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Choksi Imaging hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.69 INR, nach 1.88 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 22.49 Prozent auf 92.2 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 119.0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch