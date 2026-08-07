Chokhani Securities: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Chokhani Securities hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4.44 INR. Im Vorjahresviertel hatte Chokhani Securities 3.61 INR je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 5.32 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chokhani Securities 4.22 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch