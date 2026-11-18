CHOIL ALUMINIUM hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 86.00 KRW gegenüber -15.000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13.67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 129.11 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 113.58 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch