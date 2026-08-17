CHOIL ALUMINIUM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CHOIL ALUMINIUM gab am 14.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 59.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CHOIL ALUMINIUM -9.000 KRW je Aktie verdient.

CHOIL ALUMINIUM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 154.14 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.42 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch