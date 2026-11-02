Choiceone Financial Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Choiceone Financial Services hat sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde mit 0.97 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.970 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 62.6 Millionen USD – ein Plus von 1.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Choiceone Financial Services 61.4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch