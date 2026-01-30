Choiceone Financial Services Aktie 663424 / US1703861062
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
30.01.2026 14:11:54
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INCORPORATED Reveals Climb In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INCORPORATED (COFS) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $13.87 million, or $0.92 per share. This compares with $7.16 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INCORPORATED reported adjusted earnings of $13.87 million or $0.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 75.2% to $54.38 million from $31.04 million last year.
CHOICEONE FINANCIAL SERVICES INCORPORATED earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $13.87 Mln. vs. $7.16 Mln. last year. -EPS: $0.92 vs. $0.79 last year. -Revenue: $54.38 Mln vs. $31.04 Mln last year.
Nachrichten zu Choiceone Financial Services Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Choiceone Financial Services Inc
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.