Choice International: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Choice International hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.72 INR gegenüber 2.38 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Choice International im vergangenen Quartal 3.19 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Choice International 2.38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch