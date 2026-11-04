Choice International: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Choice International hat am 02.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 3.12 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Choice International 2.75 INR je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33.41 Prozent auf 3.79 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.84 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch