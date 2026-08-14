Choice Infra Ventures: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Choice Infra Ventures gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 50.2 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 26.05 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch