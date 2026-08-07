Choice Hotels International präsentierte Quartalsergebnisse

Choice Hotels International hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.75 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 440.8 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 426.4 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch