Choice Hotels International: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Choice Hotels International hat am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1.28 USD, nach 3.86 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.46 Prozent auf 458.3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 447.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch