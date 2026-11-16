Choheung stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Choheung veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17097.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Choheung ein EPS von 2939.00 KRW je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11.23 Prozent auf 136.88 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.07 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch