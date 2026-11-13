Chofu Seisakusho verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Chofu Seisakusho hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 25.34 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chofu Seisakusho 20.78 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4.62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.42 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.91 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch