Choei: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Choei präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 95.21 JPY, nach 63.15 JPY im Vorjahresvergleich.

Choei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.96 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.54 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch